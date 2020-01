SVI DETALJI RASKIDA HELENE I TENISERA Bez telefona nije išao u WC, krio POZIVE, a kad ga je provalila, URLAO NA NJU!

Poslednjih dana šuška se da su Helena Topalović i Damir Džumhur okončali vezu, a prema informacijama koje su sada dospele u javnost, razlog je to što je Helena sumnjala da je teniser vara.

Helena i Damir pre nekoliko dana prestali su da prate jedno drugo na Instagramu, što je dodatno podgrejalo priče da su raskinuli, a kako se navodi ćerka pevača Topalka je bila ta koja je donela odluku da stavi tačku na vezu.

"Helena kaže da se Damir sasvim promenio u poslednje vreme. Počeo je da bude tajanstven i često je izlazio iz kuće i ostajao negde do kasno u noć. Krio je od nje telefon i kada sede zajedno okretao ga je naopačke da ne može da se vidi ko ga zove ili od koga mu stiže poruka. Mobilni je sa sobom nosio i u toalet", ispričala je Helenina drugarica.

"Kada ga je otvoreno upitala da li ima drugu, počeo je da urla na nju, po principu napad je najbolja odbrana".

Helena i teniser su, kako se pisalo, bili na korak do venčanja. Planirali su da ove godine stanu na "ludi kamen", međutim od toga nema ništa.

"Nije imala dokaz da joj je Damir neveran, ali je to osećala. Donela je čvrstu odluku da ga otkači, bez obzira na to što su bili na korak do braka. Trebalo je da se uzmu ove godine, čak je i dve venčanice izabrala za svadbu", završio je izvor.

