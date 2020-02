UHVATIO SAM SE ZA TELEFON DA NJEMU TO PRVO JAVIM! Radanović drhtavim glasom progovorio o pokojnom ocu: Tuga ne JENJAVA!

Na dan dočeka 2020. godine Slobu Radanovića dočekala je tužna vest o smrti oca, a pre samo nekoliko dana ostao je i bez tetke. On je, kao pravi profesionalac, ipak uspeo da izgura sve poslovne obaveze i da svoj maksimum bez obzira na sve, a onda je otvorio dušu te priznao da u svoja četiri zida i te kako tuguje.

"Ja sam vrlo emotivan, ali emocije čuvam za sebe. I kad volim, volim u četiri zida, kad tugujem, tugujem u četiri zida. Ovo je moj posao, moja majka me je podržavala, dala mi je vetar u leđa šta god da se desi", rekao je u "Premijeri" Sloba, a onda priznao i da mu se par puta desilo da je krenuo da pozove oca, a onda se vratio u surovu realnost.

"Kad ostanem sam, onda se vraćaju neke misli, neki trenuci. Ostanu lepa sećanja. On je bio čovek šaljivdžija, uvek su ga svi voleli. Kad je majka bila u bolnici, ja sam se par puta uhvatio za telefon da njemu to prvo javim i onda se setim i..." objasnio je on drhtavim glasom.

