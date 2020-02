SILOVAO ME POZNANIK KADA SAM IMALA 18! Verica progovorila o UŽASNOM iskustvu, napravila GREŠKU zbog koje se i danas KAJE

Vericu Rakočević (72) silovao je poznanik kad je imala 18 godina. Kreatorka kaže da se već 54 godine kaje zato što nije prijavila policiji muškarca koji ju je mnogo napastvovana.

"Mnogo ružno iskustvo sam doživeča kada sam imala 18 godina. Tada me je silovao poznanik. Nikad se nisam sramila zbog toga, jer to je njegova sramota! Žao mi je samo što ga nisam tužila, sada vidim da mi je to velika greška", ispričala je Verica.

"Osoba koja je spremna da siluje nekoga zapravo nema želju za intimnim odnosom. Takva osoba želi da bude dominantna i da se iživljava nad slabijim. Nemam drugačije objašnjenje. Silovatelja nisam tužila i nisam htela da se svetim. Ni roditeljima nisam rekla šta sam doživela. Smatrala sam da sama treba sa time da se izborim i da ću svakako to bolje da podnesem psihički od njih. Posle toga sam neko vreme bila nepoverljiva prema muškarcima, ali se sve sredilo", rekla je kreatorka.

Kreatorka kaže da žena može da se razgoliti koliko god želi i da zapravo ne znaći da želi intimne odnose.

"Ako se neka devojka smelije oblači, možda joj se to sviđa. To nikome ne daje za pravo da je zlostavlja. Žene, budite obazrive, teško je prepoznati manijaka"!

foto: Printscreen/Magazin IN

Kurir.rs/Informer

Kurir