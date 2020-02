TANJA SAVIĆ O PLAKANJU NA ULICI I PROBLEMIMA SA MUŽEM! Mislim da to nije sramota, u životu NIŠTA nije LAKO!

Tanja Savić se u najnovijoj pesmi koju je otpevala, kako kaže - jednostavno poistovetila sa svim ženama koje trpe bilo kakav vid nasilja, a kako se spekulisalo da je imala probleme u braku, mnoge je interesovalo da li je u njoj opisala i momente iz privatnog života.

"Jednostavno sam se poistovetila sa svim ženama koje trpe bilo kakav vid nasilja. Pesma je u smislu svega onoga što svakodnevno mogu da čujem i pročitam. Čim sam je preslušala odlučila sam da je to emocija koju mogu izneti na neki svoj način. Nakon toga je doneta odluka i da je ekranizujem te podignem svest ljudima o nasilju na veći nivo. Jer mislim da treba da se volimo i širimo bezuslovnu ljubav, jer ljubav će promeniti svet", istakla je pevačica.

Inače, Tanju je ekipa "Paparaco lova" prošle godine "upecala" kako plače ispred stana u Beogradu, a Tanja je sada i to prokomentarisala:

"To je sve sastavi deo života svakog pojedinca. Verujem da svaki čovek ima nesuglasice, ali eto, ja se bavim javnim poslom pa je to zanimljivo i medijima i ljudima. Svako od nas ima izduvni ventil, tako sam i ja jedna sasvim obična i porodična žena koja zna pustiti suzu i koja zna podeliti tugu sa drugima. Makar mislim da to nije sramota. Sve vreme moje karijere se trudim da deci budem dobar primer, da kada porastu i pogledaju na internetu ko je zapravo njihova mama ostavim neki dobar utisak. Tako da ću im rado objasniti da javno pokazati emocije nije sramota", bila je iskrena ona.

Godinama se spekulisalo da njen brak sa Dušanom Jovančevićem nije idealan, pa se nekoliko puta pisalo kako se razvode, a Tanja poručuje da ljubav sve pobeđuje.

"Ništa u životu nije lako. Ali opet mislim da je sve normalno, pa čak i imati nesporazume i loše trenutke u braku, sve je dobro dok se volite. Opet ću naglasiti, ljubav će promeniti svet, tako je i u mom braku uvek vladala ljubav koja je pobedila sve poteškoće i sve nesporazume."

Pevačica je dugo godina živela na relaciji Australija-Srbija, ali se odlučila da se sa suprugom Dušanom i sinovima Đorđem i Maksimom definitivno preseli u Beograd.

"Ne živim više u Australiji. Preselili smo se u Srbiju. Trenutno sam na odmoru u Australiji, jer ovde ipak živi porodica mog supruga, a i moja deca su jako vezana za Australiju. Ali jednostavno zbog mog posla odlučili smo da se preselimo u Beograd, u čemu me je moja porodica i podržala. Moj suprug je ceo svoj život živeo u Australiji, ali jednostavno zna koliko volim muziku, koliko volim svoju publiku, koliko volim ono čime se bavim te smo doneli zajedničku odluku da započnemo život na Balkanu."

