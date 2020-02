DOŽIVITE ČARI ORIJENTA I NEZABORAVNO LETOVANJE U TURSKOJ

Turska je očaravajuča zemlja čija se lepota oslikava u kontrastima, kulturi i tradiciji. Iz godine u godinu je sve popularnija destinacija za letovanje, a „Travelland“ je za Vas napravio najbolji izbor hotela.

Diamond Hill Resort 5* je savršen izbor za letovanje u Alanji. Svojim gostima nudi restorane, barove, veliki bazen sa delom za decu i 3 tobogana, teretamu, spa centar, mini klub i razne oblike animacije za decu i odrasle. Privatna plaža hotela je na svega 100m udaljenosti. Usluga je ultra all inclisive, a dvoje dece do 13 godina mogu boraviti u hotelu potpuno besplatno! Takođe, 3 odrasle osobe i dete do 13 godina se mogu smestiti u standard sobu, a tu je i 5% popust za uplate u celosti.

Sunrise Park Resort 5* se nalazi u regiji Kizilagac. Hotel poseduje glavni restoran na bazi otvorenog bufea, kao i a la carte restorane, gde se služe internacionalni specijaliteti. Gostima su na raspolaganju i 4 bazena, aqua park sa 11 tobogana, mini klub i klub za tinejdžere, razne dnevne i večernje animacije za decu i odrasle i brojne druge mogućnosti za zabavu. Usluga je ultra all inclusive, aktuelan je popust do 35%, a dete do 12 godina može boraviti potpuno besplatno u club superior sobi!

Belconti Resort Hotel 5* nalazi se u Beleku i raspolaže mnoštvom sadržaja za opuštanje, kao što su: sauna, tursko i parno kupatilo, ali i za razne aktivnosti, poput tenisa, košarke, kuglanja i još mnogo toga. Za decu su obezbeđeni specijalni bazen sa toboganom i igralište u vrtu. Hotekski tim animatora organizuje nastupe i takmičenja sa živom atmosferom, namenjene za zabavu kako dece, tako i odraslih. Usluga je ultra all inclusive, aktuelan je popust do 30%, a dvoje dece do 13 i 7 godina mogu boraviti besplatno u standard sobi!

U regiji Lara nalazi se Adalya Elite Lara 5*. U restoranima hotela možete uživati u turskim, meksičkim i italijanskim specijalitetima, kao i morskim plodovima. U okviru hotelskog kompleksa su otvoreni i zatvoreni bazeni, aqua park, teniski tereni. Tokom dana se organizuju razna takmičenja i zabavni programi, a uveče šou programi. Usluga je ultra all inclusive, aktuelan je popust do 20%, a dete do 12 godina u standard sobi može boraviti besplatno!

Lancora Beach Hotel 4* smešten je u centru Kemera, na šljunkovitoj plaži. Ukoliko želite opuštanje - tu su tursko kupatilo, sauna i masaža, a ukoliko volite da se aktivirate na odmoru – tu su odbojka, stoni tenis, fitnes centar. Za nezaboravan provod tu je i zabavni program sa muzikom uživo. Usluga je all inclusive, aktuelan je popust do 25%, a dete do 7 godina u standard sobi može boraviti besplatno!

Zainteresovani mogu izvršiti rezervacije u turističkoj agenciji „Travelland“, na adresi Dobračina 43, u Beogradu a više informacija mogu pronaći na internet prezentaciji ove agencije http://www.travelland.rs/. Za najaktuelnije ponude, dodajte nas na društvenim mrežama Facebook i Instagram.

