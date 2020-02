ACA LUKAS O BELOM PRAHU NA ŠOKANTNOJ SLICI! Lizao sam šećer, a oni moraju da liznu telefon i dokažu da je DROGA!

Aca Lukas, posle nekoliko meseci spekulisanja, objasnio je fotografiju na kojoj leži, a na stolu se nalazi beli prah i otkrio je da je reč o šećeru.

"Ja sam rekao da je to šećer, a onda su se dušebrižnici našli da kažu da nije. Tada sam rekao da ako znaju da nije zašto ne liznu telefon pa provere, jer jedino tako mogu da dokažu. Aca Lukas se slikao sa drogom, to nije droga to je bila imitacija, jer smo spremali spot" objasnio je pevač.

Imao je jasnu poruku za sve koji su spominjali da zbog takve slike treba da ide na sud.

"Ako neko hoće da me stavi na sud onda mora i da se dokaže šta je na slici, a to mogu jedino ako liznu sliku. Ja ću da im dozvolim da liznu sliku", poručio je u Amidži šou.

foto: Marina Lopičić

Kurir.rs

Kurir