JA SAM ROĐEN U SARAJEVU, A TAMO NIKO NIJE SMEO TO DA KAŽE! Harisova iskrena ispovest: Morate da se pomirite sa tim!

Haris Džinović prisetio se svojih početaka, te objasnio da u svom okruženju nije baš naišao na stoprocentnu podršku. S jedne strane, naime, uvidevši njegov talenat, mnogi su ga ohrabrivali da napravi prvi korak, a kada je to učinio - mnogi su, pak, pomislili da se "uzvezdio" te da zato više neće da peva po kafanama.

Kada ga je voditeljka upitala koliko je čekao da mu neko kaže - svaka čast, uspeo si, on je odgovorio:

"Ja ću vam sad ispričati jednu priču... Ja sam rođen u Sarajevu. Tamo niko nije smeo da kaže da je pevač ili da je nešto. Odmah je bio ili pe*er ili ovo ili ono... šta ja znam", počeo je u "Magazin Inu" on, pa izazvao i par osmeha, a voditeljku naveo da se uhvati za čelo.

"Međutim, obzirom da sam se ja napevao kao magarac za džabe, što ja kažem, s rajom uz gitaru i uz klavir, po toj Jahorini, po raznim kafanama... meni su stalno govorili - što ti ne snimiš ploču? Bolje pevaš od svih ostalih koji sad postoje, koji snimaju. Kad sam prvi put snimio ploču i kad sam rekao jednom da me grlo boli u kafani, svi su rekli - ma, ti si postao pevač. Postao si zvezda pa ne možeš da pevaš. I tako dalje. Mislim, nikako nisu mogli da pređu... da kažu, 'ajde, ovo je stvarno to što jeste. Šta ćete, morate s tim da se pomirite i to je to", zaključio je on.

