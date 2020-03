NIJE IMAO VIŠE ŠTA DA OBUČE: Milićević drastično SMRŠAO, a evo koliko HILJADA € je pre toga POTROŠIO na DIJETE! ŠOK!

Dejan Milićević nedavno je operisao želudac u borbi sa viškom kilograma, a sada je odlučio da otkrije sa čim se sve susretao poslednjih nekoliko godina.

"Nisam više znao ko mi je prijatelj, a ko nije. Svi ljudi oko mene su mi govorili: "Daj, bre, Deki, ti imaš harizmu, ne moraš da smršaš, navikli smo na tebe da nisi mršav", kazao je Milićević, pa istakao da je imao problema sa zdravljem, ali i sa nalaženjem odeće.

"Za mene više nisu postojali brojevi. To je moralo da bude nešto pravljeno baš za mene, doživeo sam to. Imam 50 godina, i u tom jednom momentu 146 kilograma. Na dijete i sve ljude sam potrošio 10.000 evra i imam 146 kilograma. Na svu sreću ne pušim, ne drogiram se, pa je krvna slika bila na gornjim granicama. Operisao sam želudac, raspitao sam se kod jedne prijateljice kako to funkcioniše", naveo je Dejan i dodao:

"Sada imam 120 kilograma, idealno bi bilo da imam 90. Obožavam slatkiše već godinama. To je zavisnost."

