NIKADA NISAM IMALA VREMENA DA PRETRESEM SVOJE GREŠKE: Verica Rakočević OTKRILA čega se najviše PLAŠI (FOTO)

Izolacija dan, ne znam vise ni koji.Nikada nisam imala ovoliko vremena da se susretnem sama sa sobom, da pretresem sve svoje greske i da sebi odam priznanje za neke dobre stvari na koje sam ponosna.Plasi me nedostatak entuzijazma koji me nikada nije napustao do sada.Lepa vest je da postoje i svetli trenutci u ovom vremenu tame, divni novi ljudi.Rastuzije i gubitak iluzija da je nemoguce moguce.To je ZIVOT. Ostanite kuci da bi nam brzo bilo bolje, barem malo.

A post shared by Verica Rakocevic (@verica.rakocevic) on Apr 1, 2020 at 9:56am PDT