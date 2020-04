ETO KOME JE ANABELA OSTAVILA DETE?! Đole progovorio o napadima koje ima maloletna Đoganijeva!

Iako nisu učesnici rijalitija, Gagijeva sestra Nađa Đogani, Andrej Atijas, pa i Nina, pevačicina i denserova ćerka, konstantno komentarišu na pojedine teme, baš kao da su pred rijaliti kamerama. Đole Đogani svakako prednjači, koji je u jednom od poslednjih intervjua izneo novi niz šokantnih tvrdnji, od kojih najviše pažnje privlači ona vezana za maloletnu Đoganijevu naslednicu.

"Sve ovo između Anabele i Lune mi liči na jedan dobar scenario, a ovaj njihov Andrej, on im je, kao, podrška", rekao je on, pa nastavio: "Zovite Ninu da vidite da li joj je podrška i kome je Anabela ostavila dete. Moja sestra ju je vodila u bolnicu jer je imala napad", šokirao je on.

foto: Sonja Spasić

Kurir.rs, M.G/VipSvet/Foto: Damir Dervišagić

