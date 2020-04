ISKOČIO IZ ŽBUNJA, PA JOJ SKOČIO NA HAUBU! Natašu je muž pokušao da UBIJE, a ona je samo jednom otkrila JEZIVE detalje

Iako mnoge javne ličnosti preživljavaju ne tako lepe trenutke tokom svog života i karijere, retko kome se od poznatih, na svu sreću, desi da bude na ivici života. Pevačica koja ipak ima i više nego loše iskustvo je Nataša Đorđević.

Dramatičan događaj od pre deset godina odvojio ju je od scene na neko vreme i to kada je njena popularnost bila na visokom niovu. Naime, Natašin bivši nevenčani suprug udario je svojim automobilom u njen, želeći da je izgura sa puta, nakon čega je umalo tragično nastradala.

- Iskočio iz žbunja, počeo da lupa u prozor, a onda skočio na haubu. Brzo sam dala gas i počela da bežim, ali je on ušao u svoj automobil i krenuo za mnom. Posle nekoliko minuta me je stigao i počeo da svojim automobilom postrance udara u moj pokušavajući da me izgura sa puta. U jednom trenutku, bila sam sigurna da ću poginuti i da se neće zaustaviti dok me ne ubije. Međutim, sreća i prisebnost su me ipak spasli - naglasila je jednom prilikom pevačica.

Nataša ima 45 godina, i dalje se bavi muzikom i živi u srpskoj prestonici.

