UVEK JE ŽELELA VELIKU PORODICU: Ana Bebić se porodila pre dva dana, evo šta kaže o IMENU DETETA

Hrvatska pevačica Ana Bebić se porodila i na svet je donela još jednog dečaka, a ponosni roditelji svom nasledniku još uvek nisu dali ime.

Pevačica Ana Bebić i njen suprug Ivan Đolić dobili su još jednog sina, a njihov prvenac Matija je sa oduševljenjm prihvatio brata. Ponosna mama i beba se osećaju dobro, a porođaj je protekao u najboljem redu.

"Ja sam dobro, kao i bebac. Sve je prošlo brzo i sigurno, a s tim da je drugi porođaj sve je lakše. Moram zahvaliti svim medicinskim radnicima iz porodilišta. S tim da sam se porodila u vreme epidemije, moram priznati da ni u jednom momentu nisam istu osećala, svi su se postarali da se osećam ugodno i sigurno" rekla je Ana, koja je dodala da se još nije odlučila za ime mlađeg naslednika.

"Imamo mesec dana da smislimo, onda država daje" rekla je uz osmeh Ana.

Inače, pevačica je već ranije pričala kako želi veliku porodicu, pa joj se san polako ostvaruje.

"Dolazim iz velike porodice. Imam brata i sestru i obožavam ih. To su mi najbolji prijatelji. Nijednog trenutka nisam htela da uskratim Matiji tako nešto. Među nama nije velika razlika, pa sam to htela da prenesem i na moju decu, da budu podrška jedan drugom, da se paze i čuvaju. Ciljano smo to želeli. Spremni smo. Biće malo teže, ali i veselije. Kada budemo uživali sa njima u punoj kući, znaćemo da je sve bilo vredno truda", rekla je ranije Ana.

