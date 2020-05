DAVNO JE TREBALO NEKO DA JE OVAKO NARIBA! Lepi Mića očitao Luni pravu roditeljsku: TI SI RAZMAŽENA, DRSKA I BEZOBRAZNA!

Lepi Mića za kraj podele budžeta obratio se Luni Đogani u vezi sa njenom histerijom koju je emitovala prethodnih dana, a onda joj je dao srednji budžet.

Daću ti srednji budžet, a mislim da si napravila velike greške. To što lažeš, lažeš sa sebe, to imaš urođeno u sebi. Ne treba tebi ni lekarska, ni stručna pomoć, ti si razmažena, drska i bezobrazna, to treba da eliminišeš iz svog karaktera, a ne da kriviš mamu i prijatelje zbog toga. Ako imaš strah da kažeš ono, nije trebalo da slažeš ili uradiš ono. Ti si meni uvek davala srednji ili veliki budžet i to je to - rekao je Lepi Mića. Maja se ovde usr*ala čoveku u život, svađa se sa ljudima, a kao ne zna zašto je napadaju. Nadam se da će konačno da shvati neke stvari. Ja ću i dalje biti ovde psovan i kritikovan i sad ću primiti na leđa kritiku - izjavio je Lepi Mića.

