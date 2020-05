PLANIRA DA SE POMIRI S LUNOM NA OVAJ DAN?! Marko otkrio da li će ponovi biti sa Đoganijevom! BEZOSEĆAJNO!

Marko Miljković, koji je prošle nedelje raskinuo sa Lunom Đogani, odgovorio je na pitanje kada planira da se pomiri s njom, budući da Miljkovića optužuju da je proračunat i da sve radi planski.

"Marko, kog datuma je pomirenje sa Lunom?", bilo je novo pitanje za Marka Miljkovića koje mu je pročitao voditelj Milan Milošević.

"Čekaj, čekaj... Otišao sam do 3000. godine. Ništa", rekao je Marko, pa pričao zbog čega ne vrati Luni krst koji mu je dala.

"Ja to gledam malo drugačije. Od Boga je to. Luna je to uradila od srca i ne smeta mi. Ona je to od ljubavi kupila, neka ga, šta sad... Ne smeta mi ", rekao je Marko.

Kurir.rs

Kurir