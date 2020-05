MAJKA TI JE UMRLA U HITNOJ! Milanu Milošević stižu i PRETNJE SMRĆU, dobio gušenje od ŠOKA (FOTO)

Milanu Miloševiću opet stižu pretnje smrću i uvrede od fanova „Zadruge“ koji smatraju da nije naklonjen njihovim favoritima.

Ovaj put obožavaoci Ive Grgurić uputili su mu preteće poruke, u kojima mu poručuju da će se loše provesti ukoliko kroči u Zagreb. Međutim, to nije sve. Milošević je pre dva dana dobio telefonski poziv u kojem mu je nepoznata ženska osoba saopštila da mu je preminula majka, što je njega potreslo i uznemirilo. Na sreću, ispostavilo se da je u pitanju laž, a on je to odmah prijavio policiji.

- Imao sam propušten poziv oko osam ujutru, pozvao sam da vidim ko je u pitanju, ali se niko nije javio. Kasnije me je s tog broja opet pozvala neke žena i rekla mi da je moja majka preminula u Hitnoj u Sremskoj Mitrovici. Pretrnuo sam i odmah sam zvao majku, ali se na fiksni nije javljala, dok joj je mobilni bio nedostupan. Uznemirio sam se, dobio sam gušenje. Pozvao sam komšinicu, koja je otišla do naše kuće i onda mi javila da je sve u redu, da mama doručkuje - priča nam Milan.

foto: Instagram Printscreen

Policija je brzo pronašla osobu koja ga je na vrlo grub način uznemirila. - Prijavio sam to policiji i odmah su je našli, ali meni nisu hteli da kažu ko je u pitanju. Ona je dobila strogu opomenu! Pravdala se time kako je pogrešila broj telefona - dodao je Milošević za Kurir.

Podsetimo, voditelj „Zadruge“ je do sada više puta dobijao pretnje smrću i najgore uvrede preko društvenih mreža i sve to je uredno prijavljivao policiji.

Kurir / I. E, Foto: Privatna arhiva

