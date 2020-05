SNEŽANA ĐURIŠIĆ OTKRILA KAKO ODRŽAVA LINIJU! Ja sam sladokusac, volim da jedem kolače i BAŠ sam morala da vodim računa!

Snežana Đurišić otkrila je kako održava liniju, iako je veliki sladokusac i voli da jede kolače, kao i da ih priprema.

"Ne baš redovno, ali recimo, vežbam kad god mi se ukaže prilika za to. Prosto se bolje osećam, a i bolje izgledam. Svi smo u tom fazonu, e, od ponedeljka smo na dijeti, svi smo od ponedeljka... Pa, nije teško naterati sebe ako znate da će vam to dobro doneti, ako znate šta će se desiti posle toga, onda to jednostavno radite. U mom slučaju bude teško dok se ne počne, budem i umorna puno puta, ali nekako se nateram. Znam da to moram da uradim i ne razmišljam o tome da li mi je teško, na kraju kajeva. Često izađem i malo brzi hod, potrčim... uglavnom sama (osmeh)" ispričala je ona u "Premijeri, vikend specijalu", pa nastavila o kuvanju te tome koliko je vodila računa o kalorijama u prethodnom periodu, kada se nije mnogo kretala zbog pandemije koronavirusa.

"Meni posebno (teško), ja sam sladokusac i volim da jedem kolače. Moram reći da sam u ovom periodu koji je iza nas baš vodila računa. Jednostavno, slabo smo se kretali, slabe su fizičke aktivnosti bile i morala sam da povedem računa jer sam znala šta će se dogoditi ako to ne uradim. Hvala Bogu, dobro je prošlo. Ključ je da čovek bude umeren, pa i u hrani", zaključila je pevačica.

