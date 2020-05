ZAJEDNO SAM S TITOM SEKLA ROĐENDANSKU TORTU! Snežana Đurišić je tad živela u Kraljevu, a ovaj trenutak NE ZABORAVLJA!

Malo je poznato da je Josip Broz Tito "otvorio vrata slave" pevačici Snežani Đurišić. Ona je jednom prilikom baš o tome i progovorila, napominjući da su maršal, kao i Silvana Armenulić, i te kako zaslućni za njenu karijeru. Snežana je Silvanu upoznala 1971. godine, kada je imala svega 15.

"Rado se sećam tih trenutaka. Silvana tada velika zvezda, a ja devojčica, koja sanja da bude velika kao ona. Imala sam petnaestak godina. I već sam imala snimljenu ploču iza sebe, neke festivalske nastupe, tek se upisala u srednju muzičku školu… Puno su mi značili njena podrška i saveti u tim godinama", prisetila se ona.

Đurišićka je zatim nastavila o tome kako joj je u stvari sve želje ispunio niko drugi nego - Josip Broz Tito, koji ju je prvi primetio.

"Ja sam živela u Kraljevu, ali sam imala sreću da me kao mladu i talentovanu pionirku pozovu da pevam zajedno sa Zoranom Lekovićem na Titovom rođendanu u Domu omladine. Zajedno sam s Titom sekla rođendansku tortu. U razgovoru me je pitao šta bih volela da budem kad porastem. Ja sam odgovorila da bih volela da budem pevačica i da bih volela da upišem srednju muzičku, ali da neću moći zato što te škole nema u Kraljevu."

"On me onda priupita gde mi tata radi i ja mu sve to ispričam, rekla sam čak i broj vojne pošte u kojoj je tata radio. To je bio maj mesec, a mi smo već u septembru živeli u Beogradu. Meni je tata posle pričao da su samo došli neki ljudi i rekli: 'Đurišiću, pakuj se, seliš se u Beograd!' Sudbina je htela da mi dolaskom u Beograd prva podrška na estradi bude Silvana", zaključila je svojevremeno pevačica.

Josip Broz Tito preminuo je na današnji dan pre 40 godina, 4. maja 1980.

