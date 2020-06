VELJKO JE PIO GAJBU PIVA! Verica Rakočević otkrila nepoznate detalje iz braka sa 35 godina mlađim! Ovako ga je ODVIKLA!

Verica Rakočević, koja je udata za 35 godina mlađeg Veljka Kuzmančevića, otkrila je da je pozitivno uticala na njega i da ga je odvikla od alkohola.

"Moj Veljko je prestao da pije, pio je pivo. To je prestao jer se plašio da mu srce lupa jače, to sam ga ja nagovorila. Znao je Veljko da popije gajbu piva, preko celog dana, krene da pravi kotlić i počne", rekla je Verica Rakočević nakon čega se nadovezala Ilda Šaulić.

"Moj muž jeste dosta uticao na mene, ja sam dosta impulsivna, ja bih sve odmah sad, momentalno, a on je isuviše temeljan, što mene u nekim trenucima i nervira. Da li to zato što je živeo u inostranstvu, on tako nešto postepeno. Ja sam sad, krećemo, pakujemo se, otišli smo, a on kaže: "Dobro Ilda, polako, čekaj, možemo i ujutru, čekaj da se sredimo, možda nešto i zaboravimo". To je dobro u mom slučaju, jer se pojavio neko ko ima mir i red, a ja sam sve sad i odmah. Neko ko zaista ima i širinu, i da podrži i da pogura i da naučiš i čuješ nešto o njega. Imponuje ti kad vidiš da ljudi cene njegovo mišljenje, da njegove reči imaju težinu", navela je Ilda u Magazinu in.

foto: ATA Images

Kurir.rs/

Kurir