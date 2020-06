KURIR USLIKAO GLUMICU U CENTRU GRAD: Anica bez muža ne zna da se parkira!

Anica Dobra vozi džip, ali očigledno joj parkiranje ne ide lako. U to se uverila ekipa Kurira, koja je srela poznatu glumicu u centru Beograda kako se muči da svoje vozilo ostavi na za to predviđeno mesto.

Kako smo saznali, Dobra baš tu i živi, ali još nije navežbala da svoj "nisan" bezbedno uparkira.

foto: Damir Dervišagić

Paparaco Kurira uslikao je glumicu, koja i dalje pleni svojom lepotom, baš u trenutku kada se susrela sa svojim suprugom Miodragom Sovtićem u blizini mesta gde žive, a koji je takođe stigao drugim džipom.

foto: Damir Dervišagić

Međutim, kako Anici ne ide baš parkiranje, on joj je pomogao da to uradi a da ne ošteti vozilo. Sovtić je navodio glumicu koliko joj je ostalo mesta do kontejnera koji je bio iza. I kada ga je uparkirala na označeno mesto, biznismen je mogao da se vrati u svoje vozilo i produži dalje da završava svoje poslovne obaveze.

foto: Damir Dervišagić

Anica se verovatno vratila iz kupovine, jer je iz kola iznela nekoliko kesa, a bila je obučena sportski, kao i njen suprug. Inače, glumica se sa mužem ne pojavljuje gotovo nikad u javnosti, ali je poznato da je on predsednik fudbalskog kluba Dorćol.

Ona će ovo leto provesti radno u Zagrebu, jer snima seriju "Crno-beli svet", pa se već uveliko sprema za putovanje u Hrvatsku.

foto: Damir Dervišagić

Nevena Mijušković

Kurir