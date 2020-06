FANOVI PROZIVAJU VUKA ZBOG KILAŽE: Ti si Darko Lazić na aparatima

Vuk Mob objavio je fotografiju na svom Instagram nalogu koja je vrlo brzo postala meta osuda njegovih pratilaca jer je evidentno da se mnogo ugojio. Na slici reper izgleda veoma zapušteno, ali je bio spreman na kritike svojih fanova.

foto: Instagram

- Ovo sam ja sada. Vidimo se za tri meseca - piše u opisu fotografije koju je Vuk objavio.

foto: Damir Dervišagić

On je postavio i heštag, tvrdeći da se zbog ovakvog stanja oseća veoma depresivno i da mu je teško. Osim njegove verenice Olivere, koja mu je napisala da je prezgodan, niko više nije imao lep komentar za Vuka.

- Darko Lazić na aparatima. Kako si stigao do tih rezultata? Naručio pločice, stigao mu bojler - samo su neke od prozivki na račun repera.

foto: Kurir

Posle nekoliko sati od objave Vuk se opet oglasio i napisao da je psihički jako loše, ali da mu šaljivi komentari podižu raspoloženje. Kada je počela pandemija koronavirusa, reper se požalio da mu to nikako ne ide u prilog zbog činjenica da teretane neće raditi, a on je taman bio sredio liniju onako kako je oduvek zamišljao.

- Moram da priznam da sam se u poslednje vreme navukao na tople sendviče. Problem će biti ako karantin produže na sledećih nekoliko meseci jer ću se ugojiti najmanje 80 kilograma. S obzirom na to da je teretana u kojoj sam vežbao zatvorena, napravio sam sprave u dvorištu, pa treniram dva puta dnevno. Kada se najedem, grize me savest, pa radim sklekove gde stignem. Na krevetu, na stepenicama, ma svuda. U leto ne idem sa viškom - kazao je on krajem marta.

Izgleda da mu improvizovana teretana nije pomogla i da će u leto ipak ući s viškom kilograma.

foto: Printscreen/Instagram

I. E. / foto: Nemanja Nikolić

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir