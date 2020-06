ACO PEJOVIĆ ČESTO ODE PA UPALI SVEĆU BRATU KOJI SE UGUŠIO! Potresna ispovest pevača: A evo gde je danas drugi BLIZANAC!

Aco Pejović svojevremeno je u jednom intervjuu progovorio o stravičnoj greški jednog lekara koji, naime, nije video da je reč o dve bebe kada je njegova majka nosila blizance. Porodična tragedija šokirala je porodicu 1976. godine, a brat koji je rođen dobio je Radojica, po čuvenoj "Mali Radojica", o čijoj je hrabrosti i izdržljivosti ispevana legenda.

"Mada je i tada postojao ultrazvuk, čuveni lekar iz Beograda nije video da je reč o dve bebe i ta katastrofalna greška dovela je do tragičnog ishoda jer se jedna beba bukvalno ugušila. Brat koji je uspeo da preživi imao je samo kilogram i četiristo grama na rođenju, a dobio je ime Radojica, po čuvenoj narodnoj epskoj pesmi 'Mali Radojica', o čijoj je hrabrosti i izdržljivosti ispevana legenda. Vremenom sam to prihvatio kao Božiju volju. Ne pitam sebe šta bi bilo kad bi bilo, ali često uradim ono jedino što mogu da učinim za njega - zapalim mu sveću kada odem u crkvu. E, sada, ne znam da li je to u redu ili nije, pošto kažu da se onima koji nisu kršteni ne pali sveća, ali ja to radim. Duša je duša, pa čak i dok je plod u majčinoj utrobi. I treba ceniti svaki život i ne davati sebi za pravo da ga prekineš. Zato smo svi mnogo pazili mlađeg brata, koji je danas momčina od dva metra i bavi se košarkom u našem rodnom gradu", s ponosom je rekao Pejović.

foto: Zorana Jevtić

Kurir.rs, M.G/Glossy/Foto: Nemanja Nikolić

Kurir