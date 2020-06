SLOBA RADANOVIĆ PLANIRA VELIKU SRPSKU SVADBU! A Jelena neće da nosi venčanicu? Evo o čemu se STVARNO radi!

Pevač Slobodan Radanović i njegova izabranica Jelena Đuričanin navodno su sve bliži odlasku pred oltar. Oni već uveliko priprema svadbeno veselje - nedavno, viđeni su u jednom prestoničkom restoranu s prijateljima na ručku, tokom kojeg se, između ostalog, "servirala" i priča o venčanju, pišu domaći mediji.

Kako je istakao izvor koji se zatekao na licu mesta, Jelena i Sloba ne mogu da se dogovore o detaljima proslave, jer pevač želi klasičnu svadbu, dok se njegova izabranica zalaže da okupe najbliže prijatelje i naprave žurku.

"Sloba želi klasičnu srpsku, pravoslavnu, veliku svadbu, odnosno želi crkveno i opštinsko venčanje. Takođe, san mu je da njegova izabranica obuče venčanicu, ali se ona ne slaže s tim", kaže izvor koji se zatekao na licu mesta i objašnjava zbog čega pevačeva devojka ne želi da nosi belu haljinu.

"Jelena je već jednom nosila venčanicu i pokazalo se da nije imala sreće, pa zbog malera ne želi da ponavlja grešku", ispričao je izvor i dodao da devojka Slobe Radanovića svoju drugu svadbu zamišlja malo drugačije.

"Ona želi žurku za pamćenje i želi da se svi odlično provedu. Takođe, osim detalja u vezi sa proslavom, Slobi i njegovoj devojci je veoma važno da odrede datum svadbe. Za sada je izvesno da do kraja ove godine neće otići pred oltar jer nikuda ne žure. Dugo već žive zajedno i odavno se ponašaju kao da su u braku, a to je njima najvažnije. Deluju da su veoma zaljubljeni jedno u drugo", zaključio je on.

