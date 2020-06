VANJA BULIĆ DOBIO UPOZORENJE OD ARKANA: Ražnatović mi je PRETIO, Ceca me je ŠTITILA!

Vanja Bulić imao je probleme sa Željkom Ražnatovićem Arkanom nakon što ga je u tekstu u Dugi 1991. godine pomenuo u negativnom kontekstu.

Nakon toga mu se komandant Srpske dobrovoljačke garde obratio i zabranio mu da ga ikada više pominje, ali rekao i da će mu poštedeti život jer je pravi Srbin koji ima troje dece.

- Imao sam probleme sa Željkom Ražnatovićem Arkanom posle teksta iz 1991. godine. "Duga" je pisala oštro o ljudima koji su ratovali, ali smo i mi bili prilično maliciozni. Imao sam utisak da su ih pogađale neke naše duhovitosti. Namerno smo ih slikali kao Tita i, primera radi, sliku Arkana s psom potpisali smo sa: "Drug Arkan i njegov verni Tigar". Ili, on okružen decom, a mi napišemo "Drug Arkan među pionirima". Pogodilo ga je kada je Duga prenela izmišljeni intervju iz nemačkog Plejboja s njim, a na naslovnoj smo ga najavili "Arkan go do gole kože" - rekao je novinar i voditelj u intervjuu na Fejsbuk stranici "Put asfalta".

- Kasnije sam ga slučajno sreo na nekom stadionu i pružio mu ruku. To je trajalo 15 sekundi, a bilo je kao 15 godina. Najdužih 15 sekundi u mom životu. Rekao mi je da imam sreću što sam porodičan čovek i pred svojim ljudima je kazao: "Zamoliću te da me više nikad ne pomeneš." To "zamoliću te" u to vreme je značilo nešto sasvim drugo. Zaista ga nisam više pominjao - rekao je Vanja.

Bulić dodaje i da ga je jednom prilikom spasla Ceca kada su Arkanovi ljudi govorili da treba da se pozabavi njime.

- Ceca i ja smo se sretali na nekim mestima dok je bila u braku s Arkanom. Rekla mi je da je morala da me štiti, ne toliko od Arkana, koliko od ljudi oko njega. Nije mogla da dođe kod mene u "Bisere" jer joj on nije dozvoljavao, a posebno se sećam kada mi je rekla: "Morala sam da te branim od tvojih Crnogoraca, koji su Željku govorili govorili: 'Komandante, ne opraštaj mu više'" - kroz smeh je ispričao voditelj u "Glamur specijalu".

Kontaktirali smo sa Vanjom, koji nije želeo da priča o tome. - Znate kako, ja sam zaista dobar sa Cecom, ona ima dvoje dece, a Arkan je pokojni. Ne bih da pričam opet o tome - rekao nam je Bulić.

Sama na stubu srama Ceca je bila prokužena foto: Kurir Bulić je uspeo da ugosti Cecu u "Biserima" pre njene udaje za Arkana. foto: Printskrin - Sa Cecom sam napravio "Bisere" 1993. godine. Ona je došla kao prokužena jer je živela drugim životom u Švajcarskoj. Živela je svoj život na koji je imala apsolutno pravo. Momak s kojim se zabavljala je bio njen menadžer i pre snimanja emisije došli su kod mene u kuću. Nisam je poznavao tada, a kada je ušla, klecnula su mi kolena. Stvarno je bila preslatka. A kada je njen momak ušao, mojoj ženi su klecnula kolena. Muškarac visok 196 cm, u bermudama, stvarno zgodan. On je bio čovek zbog kojeg su nju napadali, a buljuk žena onda dođe na mesto gde je on da se upozna sa njim - priseća se Bulić.

Arkan nije voleo Milomira Snajperista motrio na Marića Ražnatović nije bio tako milostiv prema Milomiru Mariću, kome je pretio. foto: TV HAPPY Printscreen - Čuo sam da je govorio da mu Marić nije simpatičan, a da će mene poštedeti jer imam tri sina, tri Srbina. Arkan je Milomiru otvoreno rekao da ima još šest meseci života. Posle nekog vremena ga zove da mu kaže da ima još 143 dana. Pa Marić letuje na Svetom Stefanu i pozove ga konobar da mu kaže da ima telefonski poziv. On se javi, a na drugoj strani Arkan, koji mu kaže da ga u tom trenutku gleda njegov snajperista. Tako je to bilo. Čudno mi je kada mi danas kažu da smo mi iz Duge bili hrabri. Uopšte nisam hrabar čovek, u životu se nisam potukao. Vremenom shvatiš da je hrabrost samo pitanje morala. Ili ćeš se ovim poslom baviti pošteno ili nećeš. To je cela suština - rekao je Bulić.

