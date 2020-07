STANIJU POLICIJA JURILA DO FRUŠKE GORE! Preko pune linije preticala automobile i pravila se LUDA! Isplivali SVI DETALJI!

Stanija Dobrojević nedavno je otkrila sve detalje prekršaja koji je napravila u saobraćaju.

"Imala sam jednu situaciju 2012. posle 'Survajvera'... Supustila sam krov, namunjila se, stavila naočare, odvalila muziku i krenula preko pune linije. Ispred mene je bilo pet, šest automobila, nisam mogla da čekam i krenem preko pune da ih prestižem, kad odjednom vidim iza mene policiju, kako mašu", počela je ona.

"Ja se napravila luda, pretvarala sam se da ne čujem od muzike i počela da bežim, kad oni za mnom. Jurili su me do Fruške gore, mislila sam da će odustati, međutim stigli su me", dodala je ona.

"Prilaze mi i kažu: 'Stanija, je l' moguće da ste toliko bezobrazni? Znali smo da ste bezobrazni, ali da ste toliko, to nismo znali.' Ja sam tu bacala neke fore kao da ih nisam videla i na kraju su me pustili."

foto: Filip Plavčić

Kurir.rs, M.G/Informer/Foto: Sonja Spasić

Kurir