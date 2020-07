MARIJA KILIBARDA U VEZI SA BIZNISMENOM, OCA MU SVI ZNATE: Ovo su svi detalji ljubavnog života voditeljke

Marija Kilibarda, kako prenose domaći mediji, ima novog dečka. Voditeljka je navodno već četiri meseca sa biznismenom Branislavom Vučelićem, sinom Milorada Vučelića Vučele.

Posle razvoda od košarkaša Vladimira Radmanovića u maju 2017. Marija nije imala ozbiljnu vezu, sve dok nije upoznala Vučelinog sina, koji važi za velikog zavodnika:

foto: Printscreen/Instagram

"Marija i Bane sreli su se početkom marta na rođendanu zajedničkog prijatelja u restoranu. On je odmah bacio oko na nju. Rekao je: "Baš je lepa uživo. Izgleda skroz prirodno, to mi se sviđa!" Nije gubio vreme, odmah joj je prišao da se upoznaju. Posle nekoliko minuta, bilo je jasno da će da se smuvaju. Ona se sve vreme kikotala, očigledno ju je veoma šarmirao", priča Banetov prijatelj i dodaje:

"Vučela je oduševljen snajkom. Nateraće on Baneta da se konačno oženi. Hvali je na sva usta: "Prezadovoljan sam Marom! Lepa, dobra i pametna. Pa, gde to još ima? Unučići će mi biti kao lutke. Njemu je baš velika želja da sinu napravi veliku svadbu, a posto se Bane i Mara ne odvajaju, nije isključeno da se i to desi uskoro."

"Banetovoj majci je samo bitno da joj sin bude srećan. Zadovoljna je snajkom", kaže izvor.

Kilibarda je za domaće medije potvrdila da je u vezi sa Vučelićem.

"Srećna sam! Ne volim da pričam o ljubavnom životu, tako da ne bih iznosila detaje veze", rekla je Marija.

foto: Printscreen Instagram

Kurir.rs/K.Đ/Informer, Foto: Printscreen/Instagram

