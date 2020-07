HIT IZJAVA MILANA STANKOVIĆA! POHVALIO SE ONIM ŠTO JE NAUČIO U IZOLACIJI: Spremačica mi sada dolazi jednom u 10 dana!

Milan Stanković otkrio je kako se oseća tokom izolacije i čime se bavi.

"Ja sam u izolaciji i pre korone. Ali teško mi je palo psihički, jer brinem za čoveka. Onda uveče odem u studiju i radim nešto što me ispunjava", rekao je Milan.

"Ja sam noćima istraživao o koroni, jako sam brinuo, globalno mi se ne sviđa ta priča, a naročito lokalno jer mi je sestra medicinska sestra zaposlena u toj sferi. Kad mi je poslala prvi put sliku sa svim onim, ja sam se uplašio ali sam bio i ponosan. Ja sam završio isto srednju medicinsku školu, da nisam pevač, sigurno bih sada lečio nekoga. To je najhumaniji posao" izjavio je pevač i dodao:

"Kad imam mnogo nastupa, onda kukam, idem neispavan, nije to nimalo naivno, ali sada kad to ne radim i kada toga nemam, kada je sve odloženo, sada mi nedostaje. To je naše prokletstvo, kad nečega imaš, da li da budem srećan ili nezahvalan, ali kad nešto izgubiš, onda si toga željan."

On je otkrio šta je novo naučio u karantinu.

"U karantinu sam počeo sam da sređujem kuću, spremačica mi dolazi sada jednom u deset dana", istakao je Milan u "Premijeri", pa su ga pitali da li postoji nešto što bi promenio na sebi:

"Da se ofarbam u plavo, da se vratim. Nema šta da me podmladi, ja sam u cvetu mladosti."

