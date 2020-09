LUKAS UŽASNUT JADRANKINIM PONAŠANJEM! Pljuje drugu državu i narod: Pevač ovako komentariše njeno pevanje PROTIV SRBIJE

Pevačica i nekadašnja takmičarka muzičkog takmičenja "Zvezde Granda", Jadranka Barjaktarović, pevala je u Podgorici stihove: "Ne može nam niko ništa, jači smo od Srbije", što je pokrenulo lavinu negativnih komentara, a sada se na ovu temu oglasila i njena koleginica Goca Božinovska.

Kritike joj je javno uputio i popularni pevač Aca Lukas, kojeg je Jadranka sama pomenula kada je pokušala nevešto da se odbrani.

foto: Marina Lopičić

"Da uporedi to što ja radim i to što je ona uradila, to je van pameti! Ona može da podržava svoju opciju tamo, ja nemam ništa protiv toga, naravno, ali ne znam kakve to veze ima sa Srbijom, to što ona podržava tamo... Pljuvati po drugom narodu, drugoj državi, nipodaštavati drugu državu - to je sasvim deseta priča od ove ovde, koju ja radim. Ne znam da li je nekad neko čuo da sam ja ovde ikada bilo kog pripadnika druge ržave, vere, nacionalnosti, rase, povodom moje podrške - pljunuo?!", objasnio je Lukas u "Nacionalnom dnevniku" TV Pink.

foto: Printscreen/Premijera

Kurir.rs / M.M.

Kurir