ŽENA NIKOLE ROKVIĆA OBJAVILA ŠOK FOTOGRAFIJU NJIHOVE ĆERKE! Devojčica (4) drži ZMIJU u rukama, a evo šta na to kaže MAMA

Supruga Nikole Rokvića, Bojana Barović na svom Instagramu objavila je fotografije njihove ćerkice Leone kako drži zmiju u rukama.

Bojana je novom objavom šokirala jedan deo svojih pratioca, dok su se neki oduševili kako devojčica bez imalo straha drži zmiju, iako ima četiri godine.

foto: Printscreen/Instagram

-Hrabrost! Ili možda samo odsustvo straha, a možda i samo ljubav! Kako god bilo, nisu rođeni da se plaše svega i svačega, to vide od nas... I da znate, ja ne volim zmije ali joj ne prebacujem to već je puštam da sama iskusi svet bez nasleđenih strahova koliko god je to moguće - napisala je Bojana uz fotografiju.

"Gospode", "Lena je hrabrija od 95 posto ljudi koje poznajem", "Hrabra devojčica", glase samo neki od komentara.

Kurir.rs/I.B.

Kurir