DOBAR JE ČOVEK, ALI IMA PSIHIČKIH PROBLEMA! Komšije Gagija Đoganija progovorile bez dlake na jeziku: Borio se sa DEMONIMA!

Pre nekoliko meseci Gagi Đogani je izdao stan na Vidikovcu gde je živeo proteklih godina, a komšije ga pamte kao divnog i nasmejanog.

"Stalno je tu šetao psa, svaki dan i veče smo ga viđali. Bio je jako prijatan i druželjubiv, ali ga od kada je izašao iz "Zadruge" nismo vidali, jer se odselio", rekla je gospoda koja radi na jednoj tezgi neposredno pored stare Gagijeve zgrade, dok je žena koja stanuje u njegovom bivšem stanu takode potvrdila istu priču.

foto: Nemanja Nikolić

"Uselila sam se u taj stan kad je on ušao u rijaliti, iznajmila sam ga preko njegove sestre. Iskreno, ne znam šta bih vam rekla o tim lošim vestima, jer su oni svi toliko divna porodica, tako se drže zajedno da je to baš za pohvalu. Takode za Gagija stvarno nemam šta loše da kazem, on je jako dobar čovek! Konobar iz obližnjeg kafića takode je potvrdio da je Gagi uvek bio povučen, ali da je neretko ćaskao sa njim dok je sedeo u kafiću. Kako sam tvrdi, delovao je kao da nosi mnoge brige na plećima.

"Ma on je sav onako nas mejan i druželjubiv, ali zapravo kad udete sa njim u neku dužu priču, shvatite da nije sav svoj. Stalno je kuburio sa novcem i delovalo je da ga nešto mnogo tišti, borio se sa nekim svojim demonima", započinje konobar te nastavlja:

"Jednom prilikom mi je ispričao da mu je dosta toga što živi od danas do sutra i da bi voleo konačno da stvori neke pare i otpočne neki biznis i tako se reši problenma. Mislim da je baš iz tog razloga ušao u rijaliti, to mu je bio odličan kapital, ali ne znam zašto je opet upao u probleme. Očigledno da ima psihičkih problema koji mu ne daju da ide napred, već ga samo vraćaju u ružnu prošlost. Pre nego što je usao u ,Zadrugu", Dogani je uveliko kuburio sa finansijama, pa ga je po izlasku sačekala gomila neplaćenih računa"

"Sigurno će mu isključiti struju jer, kao što možete videti, ovde ima najviše računa iz ,,Elektrodistribucije"i,,Infostana" On, inače, nije bio platežno sposoban da obaveze izmiruje na vreme", otkrio je tada jedan od komšija.

Tada se takode pričalo i da mu ćerka Luna i brat Dole pomažu finansijski. Izgleda da je nakon osvojenog novca u "Zadruzi 3" Gagi uspeo da isplati neke dugove, ali ga je to navelo da se preseli iz starog kraja. Zasad nije poznato gde se denser preselio, a od kada je zbog posedovanja kokaina došaou epicentar interesovanja medija, potpuno se povukao i nigde ne izlazi.

foto: ATA Images

Kurir.rs / Blic / M.M.

Kurir