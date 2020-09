OČI U OČI LJUPKA I SIMKE U SCENIRANJU! Pevačica ostala zatečena, general se JAVIO, a evo šta su imali da KAŽU! (KURIR TELEVIZIJA)

Kurir televizija je suočila Ljupku Stević i Dragišu Simića. Pevačica je bila gost u emisiji "Sceniranje", a preko Skajpa se uključio njen bivši dečko kojem je razbila automobile, što je nju zateklo i zbunilo. Ljupka Stević i Dragiša Simić Simke i dalje tvrde da nisu u kontaktu nakon skandala u kom je pevačica generalu policije polupala dva automobila jer je otkrila da je vara.

Pevačica je gostovala u emisiji "Sceniranje", dok se putem video-linka uključila novinarka Ljiljana Stanišić, koja je iznenadila Ljupku - do nje je sedeo Simke.

Ljupka je u prvi mah bila zbunjena kada je ugledala nekadašnjeg partnera.

"Ovo je uživo? Sad", pitala je voditeljku, koja je započela razgovor s Dragišom.

"Dobro veče, onako sam kako moram. Vidite da me razvlače mediji. Desilo se šta se desilo, javnost se uzburkala. Da nismo javne ličnosti, to verovatno ne bi bilo tako. Ima u ovoj državi većih skandala od našeg, ali eto", pričao je Simke, dok ga je Ljupka gledala.

Ona nije smela da se meša u razgovor jer zbog procesa s bivšim navodno ne sme da komunicira, ali je imala opasku na voditeljkino pitanje kako se Simke oseća nakon što ga je devojka fizički napala.

"Slušaj, fizički napala, rekla sam, naleteo je na moju pesnicu."

Tada se u razgovor umešala Ljiljana i rekla da Simketu stižu poruke od brojnih žena i da ga sve gledaju u restoranu.

"Samo da znam koje automobile voze", našalila se Ljupka, a Simić se vratio na temu:

"Ljupka je uradila to što je uradila u nekom naletu besa. Ja je ne teretim, idemo dalje. Ne bih više nikoga da povređujem."

Voditeljku je zanimalo koga je povredio.

"Neće ti odgovoriti, bolje da ga to ne pitaš", ubacila se pevačica i bila je u pravu.

"Znate šta sam rekao, nema više šta da se priča o tom događaju, sve se videlo na snimku i to je to. Ko treba da oprosti, oprostiće. Ovo je zabava za narod, šta drugo da kažem. Šta ja da kažem na to što se ljudi bave tuđim životom. Nadam se da je ovo moje poslednje obraćanje javnosti na ovu temu", završio je Simke, a Ljupka je rekla da nije očekivala da će ga videti:

"Ne znam šta bih rekla kako se osećam, normalno, kako drugačije pod ovim okolnostima. Kada sam videla Ljilju, očekivala sam nekog političara, ne znam zašto, verovatno jer si mi pre toga rekla da je sve ovo došlo do političkog vrha. Očekivala sam nekog s te strane, ali ovo nisam", završila je Ljupka s knedlom u grlu.

