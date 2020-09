KAĆA SMRŠALA 5 KG, IZGLEDA KAO AVION! Grujićeva progovorila o vezi sa fudbalerom, kilaži i da li se POLJUBILA S KOLEGINICOM U USTA

Katarina Grujić tek posle nekoliko meseci zabavljanja obelodanila je vezu sa fudbalerom Crvene Zvezde Markom Gobeljićem.

To je učinila na njegov rođendan. Sada otkriva zbog čega su ćutali.

"Neću pričati detalje o svom privatnom životu. Naša intima treba da ostane između naša četiri zida. Par meseci smo sve krili, nismo ni zbog njegovog posla hteli da obelodanimo. Sada svi znaju, nismo više ni želeli da se krijemo, tako da smo sve svima javno rekli", kaže Katarina koja blista, pa je otkrila da li je ljubav zaslužna za gubitak kilograma i to što ne skida osmeh sa lica:

foto: ATA Images

"Dosta se radilo. Trenirala sam i posvetila sam se ishrani, naravno uz to se bolje osećam. Meni je ugrađivanje balona u želudac nepotrebno. Smršala sam pet kilograma i to je naspram moje visine odlično, uz to se i zdravo hranim."

Pre izvesnog vremena snimala je uvodnu špicu za jednu emisiju, a tom prilikom se publici učinilo da su se ona i njena koleginica Milica Todorović poljubile u usta. Međutim, do tog čina ipak nije došlo.

"Nije se dogodio poljubac, to je bila samo fora. Odlučile smo se za tu foru jer smo mlade, lepe i zgodne, pa nam je dozvoljeno da se našalimo", kroz osmeh kaže pevačica kojoj je odmor u Crnoj Gori, gde ima porodičnu kuću, proleteo.

foto: Printscreen/Instagram

"Trajao je svega sedam dana jer sam želela da vidim porodicu i familiju. Otišla sam sa roditeljima, sestrom i sestrićem. Dečko nije bio sa mnom, bio je na pripremama. Otišla sam da odmorim dušu i telo, baš onako kako dolikuje", priča pevačica dok se lagano vraća poslu i ne krije da su pevačima cene nastupa pale:

"Verujem da su cene pale. Nije lako ni ugostiteljima, nije lako ni pevačima. Na sve nas je ova godina uticala, nadam se da će se sve vratiti u normalu. U najbolje slučaju bih volela da nestane virus i da krenemo punom parom, kako god to bilo moguće."

Katarina Grujić je za vreme odmora nagazila na morsku ribu - pauka koju u tom delu Crne Gore zovu "Dragana", ali je srećom znala šta treba da radi u takvoj situaciji.

"Ima istine u svemu. Ne bih puno pričala o tome, samo ću reći da je bilo izuzetno bolno", kaže Grujićeva.

foto: ATA Images

