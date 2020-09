MENI JE TO SRAMOTA! Mia Borisavljević oplela po Ljupki zbog SKANDALA! Ona treba PSIHIČKI da se izbori

Pevačica Ljupka Stević nedavno se našla u žiži interesovanja kade je bivšem partneru polupala dva automobila, a o njenoj reakciji javnost i dalje priča.

Ovaj incident komentarisale su mnoge Ljupkine kolege i koleginice, a sada se oglasila i Mia Borisavljević i rekla šta misli o čitavoj situaciji.

O skandalu koji je napravila pevačica Ljupka Stević, kada je olupala generalu Dragiši Simiću dva automobila, javnost i dalje priča. Ovim povodom oglasile su se i mnoge Ljupkine kolege, a među njima je i pevačica Mia Borisavljević.

"Ljupka je odreagovala iskreno i bila je i posle iskrena u medijima i prema svima. E sad, da li je ispravno ili nije, to najbolje ona zna i oseća. Verovatno se osećala gore dok je trpela neke stvari nego sad kad je sve puklo kako je puklo. Ja nisam za medijske skandale, meni je lično to sramota ali, ako se jednostavno otelo kontroli gotovo… Nema nazad", rekla je Mia.

Pevačica je u nastavku rekla i da li bi svom izabraniku, ukoliko bi ga uhvatila u prevari, učinila isto kao i Ljupka - odnosno, demolirala automobile na parkingu ispred zgrade.

"Ja bih se okrenula i otišla, ne bih dala ni komentar na to. Mene samo jednostavno nema u tom momentu. Nestajem i kod mene nema prostora ni raspravi, dokazivanju, objašnjavanju, ni izvinjavanju, samo se jednostavno okrenem i odem. Meni se to dešavalo kad sam bila klinka i kada sam birala pogrešne partnere. Tada sam mislila da je prevara deo svakodnevnice, ali sada mi je jasno da to sve ide sa nezrelošću i biranjem pogrešne osobe", izjavila je pevačica i dodala:

"Ako nema mesta za građenje neke budućnosti tada stvarno treba otići mirno, dostojanstveno i normalno. Čovek treba da kod sebe savlada tu ljubomoru i gnev jer to razara lično tu osobu. Ljupka i svako ko je prevaren trebalo bi da se psihički izbori sa tim jer je svaki kraj neki novi početak. Nema ništa od osvete i od bušenja guma, samo se produbljuje agonija", kaže ona.

