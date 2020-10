OVO JE KUĆA BORE TODOROVIĆA ZA KOJU SRBIN IZ RUSIJE DAJE 300.000 EVRA: Ne žali pare, a evo šta kažu KOMŠIJE!

Kuća pokojnog glumca Bore Todorovića na Zvezdari oduvek je bila interesantna za mnoge kupce, ali se on za života nije odlučio da je proda.

Zainteresovanost ne jenjava iako nas je legendarni umetnik napustio pre šest godina. Kako Kurir saznaje, nekretninu čuvenog Đenke želi Srbin, koji godinama živi i radi u Rusiji i to u kompaniji koja se povezuje s predsednikom Vladimirom Putinom. Ovaj biznismen je nedavno došao iz Moskve sa namerom da kupi nekretninu u Beogradu, a za oko mu je zapala baš Borina kuća.

foto: Damir Dervišagić

Za to je, prema našim saznanjima spremam da Todorovićevoj udovici, gimnastičarki američkog porekla Karolin Kilko, koja u njoj živi, plati 300.000 evra. Kako bismo proverili da li su pregovori oko prodaje uopšte i počeli nasa ekipa je otišla na vrata porodice Todorović na Zvezdari.

foto: Kurir

Zvonili smo nekoliko puta, ali, vrata niko nije otvorio. Prozor koji gleda na ulicu je bio otvoren, pa se iz kuće mogao čuti upaljen televizor kojoi je baš bio pojačan. Međutim, od Borine udovice ni traga, ni glasa nij ebilo. Zato smo porazgovarali sa komšijama koji se Todorovića sećaju samo po lepom.

foto: Kurir

- Godinama sam poznavao Boru. Znam i njegovu drugu suprugu, njihove ćerke, ali nisam siguran da bi oni želeli da prodaju kuću. Mnogi su ovde dolazili, raspitivali se da li se prodaje, ali vidim da i dalje u njoj živi Borina žena i verovatno će tako biti do kraja njenog života. Možda nije čula kada ste pozvonili, znate, ona ima zdravstvenih problema, a i ne otvara nenajavljenim gostima. Divna je to žena, ljubazna i ćerke su im vaspitane - kaže komšija Dragan kojeg smo pitali da li je u skorij evreme video Srđana Žiku Todorovića: - Žiku nisam viđao. On ne dolazi. Zapravo, od kako je Bora umro, njegov sin ovde nije dolazio.

foto: Sonja Spasić, Damir Dervišagić

Pokusali smo da stupimo u kontakt i sa glumcem, Borinim sinom iz prvog braka, ali on nije odgovarao na naše pozive. Inače, Todorovićev dom na Zvezdari ima oko 100 kvadrata i smešten je u mirnoj ulici. Pokojni glumac je svakog dana sedeo u obližnjem restoranu i uživao čitajuci novine uz kafu sa prijateljima.

Ljiljana Stanišić / foto: Dado Đilas

Kurir