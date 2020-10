LJUPKA JE TOLIKO ŽELELA DA OSTANE TRUDNA SA DRAGIŠOM DA JE RADILA OVO? Pevačica pred spavanje imala svoj RITUAL! (VIDEO)

Ljupka Stević obratila se svojim pratiocima u lajvu na Instagramu i otkrila kako se sada oseća, nakon što je prošla pometnja oko njenog bivšeg partnera Dragiše Simića kom je razlupala kola.

Pevačica se zahvalila pratiocima koji su bili uz nju, a onda otkrila da je svojevremeno stavljala jastuk ispod spavaćice i zamišljala da je trudna.

foto: Printscreen/Instagram

"Da nije bilo vas, ne znam kako bih prevazišla ovaj period. Opet sam se rasplakala. Snimila sam pesmu za dva sata iz srca i duše. Ja sam jastuk ispod spavaćice nosila i kada sam ostajala sama, to jesam radila, mislim da je svaka žena", rekla je Ljupka na Instagramu, pa dodala:

Osmehom rešavam sve probleme u životu, ništa ne može da pobedi osmeh. Najgore sam prošla. Ako sam makar jednoj devojci pomogla, ja sam srećna... Ne stidim se svoje ljubavi, ali me svega sramota, to je živa istina... Ja sam ozbiljno okaljala moj obraz, moja porodica prolazi kroz pakao, nisam smela to sebi da dopustim. Ja nisam takva devojka, u meni nema zla, videli ste. Prvog dana sam izašla pod lekovima i svašta pričala i kada sam sve to odradila, morala sam sebe da pravdam po emisijama, birala sam reči. Ispoštovala sam sve kada mi je bilo najteže, bila je po koja suzica, ali sam se suzdržavala. Muški sam to podnela."

Stevićeva je dodala da se još nije čula sa bivšim dečkom, ali da će se čuti i lepo porazgovarati.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/K.Đ.

Kurir