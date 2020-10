RAZBACUJE SE, ŽIVI BAHATO, ALI SVE NA LIZING: Rasta se hvali skupim kolima, luksuznim stanovima, a evo šta je ISTINA?!

Reper Stefan Đurić Rasta nalazi se u pritvoru, nakon što ga je policija uhapsila u petak, jer je kod njega pronašla pet grama marihuane, a potom je po nalogu tužilaštva urađen i pretres njegovog stana u kom je pronađena veća količina "skanka".On je saslušan pred Višim tužilaštvom u Beogradu nakon čega mu je tužilaštvo odredilo pritvor do 30 dana.

iako njegov život deluje kao bajka prepuna love to ipak nije tako - Rasta živi na lizing! Kako je, prema navodima Kurira, ispričao u policiji rasta vozi iznajmljeni automobil a stan u kome je pronađena marihuana je iznajmljen. Reper je naveo i da je i dalje prijavljen na adresi na kojoj stanuju njegovi roditelji.

"Mislim da me je policija uhapsila u Venizelisovoj ulici. Nalazio sam se u kolima, čekao sam druga. Tom prilikom sam upravljao vozilom marke BMW I8, koje sam iznajmio preko rentakara. Nakon što su me odveli u policiju i pitali me da li u stanu imam nešto nedozvoljeno, ja sam im sam ukazao na ovu adresu u Mačvanskoj i odveo ih tamo. Ja živim na drugoj adresi od one na kojoj sam i prijavljen, gde žive i moji roditelji. Što se tiče adrese u Mačvanskoj, taj stan sam iznajmio jer mi je bilo u planu da tu živim sa ženom i detetom. Tamo sam odlazio samo da bih uživao marihuanu", rekao je Rasta pred tužiocem.

