VOLIM DA JEDEM, POSEĆUJEM KOZMETIČARA I NIKAKO NE PRETERUJEM! Sneki Babić otkrila tajnu izgleda u 53. godini, evo šta radi na SEBI

Snežana Babić Sneki zašla je u šestu deceniju života, ona izgleda isto kao i pre 20 godina.

Pevačica ne krije da je vežbanje zaslužno za njenu top formu, ali i da veliku ulogu ima i genetika. Kada je pitaju koja je tajna njenog izgleda, kako to da ne stari, da li se podvrgava estetskim zahvatima, pevačica Snežana Babić Sneki kaže da njena mladolikost i atraktivnost polazi isključivo iznutra.

"Tajna izgleda je u vedrom duhu, u energiji kojom zračite i u tome kako nosite svoje telo. Volim svoj posao i može da mi se desi neka situacija koja je neprijatna, ali kada ja u tom trenutku vidim kolege, kamere, studio i pesmu, ja zaboravim na sve i ne dozvolim da to utiče na mene", kaže Sneki koja smatra da je ključ dobrog izgleda i u vežbanju.

foto: Zorana Jevtić

"Ne koristim nikakve detokse organizma. Gurman sam i volim da jedem i vodim se tim da u odnosu na to koliko ste aktivni morate i da pojedete toliko. Neko sam ko stalno aktivno vežba. Imam svoj program. Ne koristim sprave i tegove, moje opterećenje je isključivo moje telo. Postoje vežbe gde možete sa jednom stranom tela da opteretite drugu i to vam je dovoljno. Ne volim ništa što je prenabildovano, sve volim proporcionalno i normalno, da sve bude skladno. Ako imate genetsku predispoziciju, to nije nimalo teško", kaže pevačica i dodaje da zasluge duguje i dobroj genetici.

Sneki nije neko ko ne izlazi iz kozmetičkih salona, jer njoj je bitno da u svemu bude umerena, pa tako i u nezi lica i tela.

"Posetim kozmetičara s vremena na vreme, ne volim da preterujem ni u čemu. Imam svoj način negovanja lica i dekoltea, jer su to delovi tela jako važni za ženu. Treba obratiti pažnju na korišćenje prirodnih maski za lice. Naravno, postoje i mezoterapije, koje možete ponekad uraditi. Jako su bitni vitamini D, B i C i njih treba uvrstiti u ishranu, jer su blagotvorni za kožu i opšte zdravlje organizma", kaže Babićeva.

foto: Nemanja Nikolić

