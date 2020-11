PRETILI SU MI UBISTVOM, PREBIJANJEM RUKU I NOGU! Muž Tanje Savić u ŠOK ispovesti: Nestala je na 7 dana u BG, deca su bila GLADNA!

Suprug Tanje Savić Dušan Jovančević odlučio je da prekine medijsku tišinu i ispriča svoju stranu priče.

Pevačica se našala se u centru skandala nakon što je objavila da je njen suprug Dušan Jovančević odveo njihove sinove u Australiju, kako ona tvrdi, bez njenog znanja i pristanka. Tanja je nekoliko puta pričala o braku sa Dušanom, ali i o vremenu provedenom bez dece, a sada se oglasio i Jovančević.

Jovančević je rekao da više neće ćutati, te da želi da iznese istinu o svojoj supruzi i njihovom braku koji je poslednjih nedelja pod lupom javnosti.

- Tanja Savić gradi svoju popularnost i karijeru na osnovu laži. Dosta sam trpeo zlostavljanje, maltretiranje, psovke, uvrede, čak i pretnje ubistvom, prebijanja nogu i ruku. Dosta sam i ja ćutao - rekao je Dušan.

On je otkrio te je između ostalog otkrio da deca više ni ne pitaju za majku.

- Iskreno, ne, ne pitaju više za mamu. Na početku su je zvali da dođe, ona ih je stalno lagala i deca su to osetila. Prvo im je govorila da ne može zbog posla, onda zbog korone, da nema aviona, a mi smo joj sve nudili odavde - rekao je Dušan.

On je ispričao da je Tanja nestala na sedam dana dok su boravili u Beogradu, a da joj to nije bio prvi put.

- Ostavila nas je u Belvilu u Beogradu. Nismo znali sedam dana za nju, a nije joj prvi put. Rekla je da ako dođe u Australiju da će roditelji da je se odreknu - istakao je Jovančević.

Tanjin suprug je ispričao da pevačica traži od sinova da se sklone od oca kada razgovaraju sa njom, što decu rastužuje.

- Čuju se svakodnevno, nekad i po dva puta, ali jako kratko jer deca ne žele da razgovaraju sa njom. Ja ih molim da pričaju sa njom. Kad ih pitam zašto ne žele da pričaju sa mamom odgovaraju zato što je dosadna i stalno ruži i ponižava tatu. Tera ih da odu u sobu da budu sami da niko ne čuje o čemu ona priča, to deci smeta. Najmlađem stalno govori: "Neka vam je Bog na pomoći" i on se jako rastuži zbog toga - rekao je Dušan i dodao da su deca bila maltretirana i zapostavljana u Srbiji.

- U Australiji smo jer su bolji uslovi za decu, ne seljakaju se i ne idu od dadilje do dadilje. Bili su maltretirani i ostajali gladni - ispričao je Dušan u ispovesti za za Premijeru.

Dušan se osvrnuo i na Tanjinu sestru Bilju, te je demantovao svoju suprugu. Naime, pevačica je izjavila kako je sa svojom rođenom sestrom bila u svađi zbog Jovančevića, a njegova priča je potpuno drugačija.

- U emisiji je izjavila da sam je ja posvađao sa sestrom Biljom. Da sam ja rekao da ona loše utiče na Tanju. Nikad to nisam rekao. Čak sam joj nudio da ostavi svoj posao u vrtiću kao vaspitačica i da nam čuva decu. Manje bi radila i imala bi veću platu... Čuvala je decu jedno vreme i dovodila drugaricu. Kad je Tanja saznala da Bilja odvaja pola para što joj mi plaćamo i daje drugarici, pobesnela je. Rekla joj je: "Ja to tebi dajem, ne treba ti drugarici da daješ pola! Budala si". Bilja više nije htela decu da čuva i Tanji je bilo krivo, pa se žalila majci: "Nemam pomoć ni od koga, neće ni rođena sestra decu da mi pazi". A majka joj je na to odgovorila: "Deca su ti jako nemirna Bilja dobije proliv od njih". Tu se Tanja sa Biljom zakačila, slabo su razgovarale godinu dana. Ja sam uvek tražio da Tanja zove Bilju da nam čuva decu - izjavio je Dušan i dodao:

- Tanju je nerviralo što kad god bi imala nastup u Beogradu, Bilja bi je zvala da joj zakaže mesto da dođe sa drugaricom. Tanja joj je govorila: "Možeš da izlaziš a moju decu ne možeš da čuvaš". Onda Bilja nije dolazila na nastupe", rekao je za Premijeru.

