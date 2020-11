PRVE SUZE, OPRAŠTANJA I KAJANJE! PRIVATNI ŽIVOT MIJE BORISAVLJEVIĆ NA TACNI: Evo šta sve niste znali o pevačici!

Mia Borisavljević ovom prilikom otkrila je zbog čega je prvi put plakala, zašto oprašta, ko je nasmejava, i koja pesma joj ovih dana podiže raspoloženje.

Pevačica je odgovorila na nekoliko pitanja koja će sigurno zanimati sve.

Šta najčešće opraštaš, a šta ne?

- Opraštam svakodnevno, jer ljudi su grubi i zli iz nekih svojih dubokih nezadovoljstava i onda opraštam iz sažaljenja. Bliski ljudi me ne povređuju, imam divne prijatelje i porodicu.

Prve suze koje pamtiš?

- Prve suze pamtim po maloj maturi kada smo se opraštali od osnovne škole, zagrljeni, pevali "A sad adio" i plakali svih 30 drugara iz odeljenja. Sa mnogima se još uvek družim.

Ko uvek može da te nasmeje i kako?

- Nasmeje me moja Ema, jer je potpuno nepredvidiva sa komentarima, nasmeju me moje kume, drugarice i drugovi sa kojima uvek imam nepresusne duhovite teme i nasmeje me Bojan kada pokušava da bude ljut, a ja ne mogu da se durim duže od 2 minuta. I obavezno se zasmejem.

Zbog čega se kaješ?

- Nemam kardinalnih grešaka u životu, tako da je sve onako kako je trebalo da bude, iako se nekad činilo da je teško.

Životni moto i zašto baš taj?

- "Ne može pre zore da svane" taj, jer mi je potrebno da se konstantno podsećam da ne može sve i odmah i da se učim strpljenju, jer sam prebrza. Brzo mislim, brzo hodam, brzo govorim, brzo planem.. A neke stvari se događaju baš kad im je vreme, a ne kada mi zacrtamo.

Ko ti je uzor u životu/karijeri?

- Nikad nisam imala uzore i idole, želela sam da ne ličim ni na jednu.

Šta bi poručio/la sebi mlađem/oj?

- Ne žuri, mala, i ne dozvoli da ti bilo šta poljulja samopouzdanje.

