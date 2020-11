GOCA JE UZELA PARE I POBEGLA, A MIRKO KODIĆ I JA SMO NAGRABUSILI! Nada otkrila detalje sa jednog privatnog slavlja, ispričala SVE!

Ljuba Aličić i Nada Topčagić otkrili su angedote sa privatnih veselja na kojima su nastupali.

"Nada i ja smo bili na jednoj svadbi. Nadu su terali da pravi salatu, krompir, iza tog šatora. To je bio čovek iz Stare Pazove. Nećeš da priznaš istinu, Nado. Jedom su upali sa pištoljima, bilo je ''lezite dole'', a za Šabana su rekli: ''Ti ustani, ti si naš''ispričao je Ljuba, međutim Nada se nije složila sa njim.

"Stigli smo ranije, to je bilo kod Dragoljuba, čistili smo papirke. Ljubo, ne lupetaj gluposti, bilo je da smo bežali, da je bilo krađa, prevara, ali to za šator si me ti pomešao sa nekim", rekla je pevačica, a onda otkrila kako se zbog koleginice Goce Božinovske našla u nebranom grožđu na jednom privatnom veselju.

"Ja sam došla iz Tivta, Goca Božinovska je kasnila, ja sam došla da je izvadim, bila je tu neka mafija. Leskovac, šuma, crkva... Stižemo ti mi, Goca stiže tek za 5, 6 sati, Mirko Kodić i ja smo nagrabusili. On kaže na sto, ja na sto. Ostavili su mene sa Mirkom Kodićem, Goca je uzela unapred pare i otišla. To je bilo takvo maltretiranje. U omči smo Mirko Kodič i ja, ja da pomognem i ostanem tu u katastrofi. Gazda nam kaže da idemo za njim i mi idemo oko njive, šljive...", ispričala je Nada u emisiji ''Amidži šou''.

