IMAM PRAVO DA GREŠIM, DRUGA STRANA NEKA OPROSTI: Zlata Petrović rekla da joj se Đurišićeva sveti preko dece, a sad sve objasnila

Zlata Petrović progovorila je o svojoj koleginici Snežani Đurišić, sa kojom je imala nesuglasice.

Pevačica je istakla da je sve što je rekla o Snežani, rekla u trenutku.

"Poludela sam u trenutku i rekla sam sve što sam imala o Snežani i ne kajem se. Hoću da stavim tačku na to. Ne želim više da je spominjem. Nastala je tolika frka oko toga što sam rekla da mi se Snežana sveti preko dece. Nisam ja u tom filmu da pljujem kolege, ali to sam osetila u tom trenutku i rekla sam šta sam imala" izjavila je folkerka.

"E, sad, da li se naljutila na mene ili nije - ne znam, jer se nismo čule posle toga. Ja sam transparentna, nisam sa kolegama na ratnoj nozi, pa ni sa njom, uvek smo se javljale jedna drugoj kad se sretnemo na snimanjima, a šta će biti posle svega ovoga - ne znam", pričala je Zlata za "Star" prenose mediji, pa dodala:

"Nema razloga da nastavim da se prepucavam sa njom preko novina. Emisija "Zvezde Granda" u kojoj je učestvovala moja bratanica i imenjakinja Zlata je emitovana i to je to. Neću da vodim tuđu brigu i tuđi život. Nisam ja ničija učiteljica, samo mi je krivo kada mi ljudi pričaju iza leđa... Sada nekome smeta što sam iskrena, ali imam pravo i da grešim, a ova druga strana treba da oprosti jer je to prosto ljudski."

