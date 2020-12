DRAMATIČNA OBJAVA KRISTINE KOVAČ IZ ŠVEDSKE! TEŠKO OBOLELA OD KORONE, ALI: Potpuni raspad zdravstva, Hitna dolazi SAMO AKO UMIRETE

Kristina Kovač se oglasila na svom Tviter nalogu pa obavestila svoje pratioce da je pozitivna na korona virus.

Naime, ona se trenutno nalazi u Švedskoj, istakla je da je tamo situacija sve gora iz dana u dan.

"Pozitivna kao vrata, sedam dana bolesti. Sve gore iz dana u dan. Nema medicinske nege i praćenja za Covid bolesnike, samo hitna pomoć u slućaju gušenje/umiranja.

Pozitivna kao vrata. 7. dan bolesti. Sve gore iz dana u dan. . Nema medicinske nege i praćenja za Covid bolesnike, samo hitna pomoć u slučaju gušenja/umiranja. — Kristina Kovac (@kristinakovac) December 14, 2020

U komentarima ispod objave pitaju je gde se nalazi, a ona im odgovara:

Podsetimo, Kristina je mnoge pozitivno iznenadila kada je, putem društvenih mreža, objavila veoma emotivno pismo na koje ju je podstakla Aleksandra Kovač.

Naime, uprkos što su dugi niz godina u svađi, mnogi su ovo pismo protumačili kao ruku pomirenja, a na potezu su aplaudirali Kristini.

- Ne znam gde je bila do sad, ali evo je u punom sjaju. Napokon, iskrena, ogoljena, bez grča pretenzije i skrivanja, ona koja u meni tinja i živi, moja Maka, med i mleko. Ne ulazim u detalje teksta, ali napokon sve deluje istinito. To je njena istina i to se oseća. Podseća na najbolje dane Kejt Buš malo...baš mi se sviđa - počela je Kristina na Fejsbuku.

- I mnogo, mnogo me je potreslo, jer je probudilo to užasno, iskonsko nedostajanje koja nikad nije ni otišlo. Ove suze i ovaj jecaj koji me celu istresao naopačke, ugasilo je moje predivno, saosećajno, pametno, pošteno i dobro dete...izrašće u predivnu ženu - nastavila je ona, te na kraju dodala i da je Aleksandra lepa.

