NADEŽDA OTKRILA SVE O ZDRAVSTVENOM STANJU SINA LONGA: Sam je izvadio sondu, krenuli smo da ga hranimo na flašicu! IDE KA BOLJEM!

Nadežda Biljić je nakon svih sukoba sa majkom Tome Panića, podelila i radosnu vest vezanu za sina Longa.

"Kad je Toma ulazio u Zadrugu i nije baš bilo sve okej. Ja sam plakala 3 dana pre nego što je ušao u karantin, ja sam imala osećaj. On je ušao da zaradi novac za mene i dete, jer nije imalo posla. Hteo je da detetu pruži sve što može. Ja sam tek postala majka, ja ništa ne znam. Moj sin je tek sad počeo da grguće. On ima 9 meseci, napreduje. Sada je kalirao sa kilažom, on je sam izvadio sondu. Krenuli smo da ga hranimo na flašicu, ide polako ka boljem, jede kako treba, porastao je, ubucio se, dobio je pravi oblik bebe. Ja sa njim spavam u krevetu, razmazila sam ga. Nekad ga deda ukrade u toku noći, svi smo bazirani na dete. Ne želim da napravim grešku. Ja imam pravo da patim za partnerom, ja sam zdrava. Ja se borim samo za sutrašnjicu svog deteta. Ne želim da se u narodu priča da sam alkoholičarka i loša majka. Ceo balkan gleda rijaliti. To je problm, deca su surova.", rekla je ona u emisiji "Amidži šou" pa dodala da li bi se pomirila sa Tomom nakon svega.

"Ja ne mogu da živim sa čovekom koji je slagao da sam ja izjavila da je njegova majka ku*rva. Meni je to ponižavajuće. Meni se greške ne opraštaju. Postoji Bog koji sudi".

