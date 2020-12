PRVO URADILA NOVE SILIKONE, A SAD I OVO! Iva Grgurić napravila još JEDNU PROMENU: Više ne liči na sebe! (VIDEO)

Iva Grgurić, pobednica treće sezone rijalitija "Zadruga", nedavno se pdvrgla operaciji grudi, jer je želela da promeni silikone koje je ranije imala.

Naime, ona je želela da poveća kubikažu i da promeni oblik. Međutim, očigledno da to nije jedino što je Iva rešila da promeni na sebi.

foto: Printscreen/Premijera

Ona se sad pohvalila i novom frizurom. Iva je rešila da isproba šiške, pa se frizurom odmah pohvalila na svom Instagramu. Ipak, mišljenja njenih pratioca su podeljena kada je ova promena u pitanju.

foto: Pritnscreen

"Nisam se pokajala kad sam prvi put uradila operaciju. Tada nisam mogla da stavim veće, jer imam takvu kožu. Posle godinu dana mi je doktor rekao da mogu da povećam, ali to tada nisam htela. Nisam želela da preterujem. Sada sam rekla doktoru da samo ne želim da izgleda degutantno. Filip zna da je to bila moja želja, podržava me u svemu. Ne mrda iz stana, pored mene je, diže me, vodi u toalet. Tu je za mene kad mi je najpotrebniji, dokazao mi je i sada koliko me voli", otrila je onanedavno za Pink.

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/I.B.

Kurir