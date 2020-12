BEKVALČEVA PROGOVORILA O NASILJU U PORODICI: Ja sam to brzo rešila! A onda poslala SNAŽNU PORUKU!

Kako u javnosti u poslednje vreme često slušamo o nasilju u porodici, voditeljka je upitala upravo Natašu Bekvalac, koja je i sama prošla kroz to, kako sve to utiče na decu.

"Da vam kažem, ja sam, čini mi se čula da je od petka ubijeno tri žene, jutros još jedna. Sigurno je da nasilje postoji još više zato što smo zatvoreni u kući. Moja deca nisu to doživela, nisu prisustvovala tome jer sam ja to poprilično brzo rešila, ali sigurno je da niko to ne doživljava dobro. Mnogo im više šteti ono što im se događa u kući nego što čitaju", rekla je Nataša u emisiji "HitTvit"

Podsetimo, Nataša Bekvalac, koja iza sebe ima tri braka, nedavno je priznala da je već dve i po godine sama i da, iako ne beži od nove ljubavi, smatra da mora još vremena da prođe da bi bila spremna ponovo da voli nekog muškarca.

"Kada ulazite iz veze u vezu, kao što sam ulazila ja, energija iz prethodnog odnosa je i dalje tu. I sve se to vuče jedno za drugim. Zato sam sada sebi dala vreme, napravila sam pauzu. Odlučila sam da pročistim svoju energiju, život, misli. Ovakva ću biti bolja svojoj deci, nekom novom muškarcu ako ikada uđe u moj život, ali i samoj sebi", rekla je Nataša za "Informer".

