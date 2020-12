PEVAČICA POKAZALA PREPISKE SA KLIJENTIMA! Opisala sve do najsitnijih detalja, a evo kolika joj je CENA!

Pevačica Elektra Elit priznala je nedavno da se bavi prostitucijom, a pre 13 godina promenila je pol.

Ona je o otvoreno govorila o svemu, a sada je rešila da pokaže i kako dogovara sastanke sa mušterijama u Švajcarskoj.

Elektra je pokazala kako se dopisuje sa jednim bračnim parom, pa je bez ustezanja otkrila šta joj je muškarac tražio i kako je reagovala na to.

"On mene pita da li bi mogao da dođe sa svojom ženom. Znači hoće trojku. Ja mu kažem: "Svinjo jedna, takve termine ne pravim dok mi četiri puta ne potvrdiš. Pita ga kad, kaže večeras u 22 časa. Ja kažm okej. Pitao me za cenu, odgovorila sam mu 1.500 maraka. To je cena", rekla je ona i dodala kakvi su njeni klijenti.

"Ovo je oženjen klijent. Mi smo jako diskretne. Klijenti dolaze u apartmane. Imam svoj čitav sprat, tri devojke i ja sam četvrta i to je to. Kad klijent dođe ima ful tretman".

Ona je dodala da veruje da ima još poznatih što se bave prostitucijom, ali da o tome ne govore.

"Ja sam hrabra uvek bila. Stojim iza svake reči što sam rekla. Prva sam koja je priznala. Ponosna sam što sam ispričala svoju životnu priču, ne ponosim što sam jedina koja je priznala", rekla je Elektra.

