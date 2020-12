GRUJIĆEVA PREPLANULA I U MINI BIKINIJU: Pevačica u Dubaiju pokazala čime raspolaže! Žene zavide, muškarci UZDIŠU (VIDEO)

Katarina Grujić otišla je u toplije krajeve sa dečkom Markom Gobeljićem, a sada je pokazala liniju na kojoj joj svi zavide.

Pevačica i fudbaler odlučili su da se opuste u Dubaiju, pa je tako Kaća sada pozirala u žutom bikiniju i istakla svoje atribute. Nema ko nije gledao u pevačicine bujne grudi i izvajanu figuru kada je objavila snimak na Instagram.

Svojim pratiocima Katarina je poželela dobro jutro i namamila muškarcima osmeh na lice.

foto: Printscreen/Instagram

Podsetimo, fudbaler je navodno dao veliku sumu za ovo uživanje.

"Kako ništa ne bi prepustio slučaju, Gobelja se potrudio da od najboljeg izabere najbolje i odlučio se za apartman sa pogledom na more. Jedna noć u hotelu koji je odabrao košta 1.000 evra, a on je za deset noći morao da kešira 10.000 evra. Po svemu navedenom je jasno koliko mu je važno da Kaća uživa za sve pare i da joj ne zafali ni najmanja sitnica. Zaista se na sve načine trudi da ta veza uspe i da Kaća pored njega bude srećnija nego ikad", rekao je nedavno izvor za "Alo" i istakao da je pevačici teško da se navikne na to što ima partnera koji se ponaša džentlmenski i koji je zreliji od nje.

foto: ATA images, Nemanja Nikolić

Kurir.rs/K.Đ.

Kurir