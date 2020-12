TATA JE SAMO OTIŠAO I NIKADA SE NIJE VRATIO! Potresna ispovest srpkse jutjuberke, a ove dve osobe su joj najveća PODRŠKA

Jedna od najpoznatijih jutjuberki u Srbiji, Anna Lazarević iznela je nepoznate detalje iz svog privatnog života i otkrila kako se nosi sa negativnim komentarima.

- Izgradila sam stav, ličnost, samopouzdanje. Ne obazirem se na negativne komentare, znam da su to ljudi koji sede kod kuće, kojima je dosadno i samo pišu negativne komentare. Nemojte da budete takvi - rekla je.

Priča koju je podelila sa svojim pratiocima je ona o odrastanju bez oca. Dobila je puno komentara podrške, iako joj nije bilo lako da priča o tom delu svoga života.

- Tata je samo otišao i nikada se nije vratio. Ne znam razlog zbog kojeg je on to uradio. Znate kako kažu, najvažnije je biti čovek, a to se sigurno ne može nazvati tako. Ne nedostaje mi on kao on, ali volela bih da imam oca pored sebe. Majka me uvek vodila na treninge, a sve moje drugarice su bodrili očevi. U tom periodu mi je otac nedostajao - rekla je.

Dodala je da su joj baka i mama najveća podrška.

- One su mi najveća podrška. Snimam i sa njima i imamo milionske preglede na videima. Dobro, priznajem, nekad moram da ih teram da se snimaju sa mnom, ali nećemo o tome - rekla je Anna.

