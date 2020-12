GOCA BOŽINOVSKA O BRAKU SA KOMPOZITOROM RADETOM VUČKOVIĆEM: U njemu sam videla sve! Sve lepe stvari sam naučila od NJEGA!

Pevačica Goca Božinovska ovonedeljna je gošća u Sceniranju na Kurir televiziju. Ona je tom prilikom pričala o Radetu Vučkoviću, sa kim ima ćerku Jelenu.

foto: Kurir

"Na turnejama nekad smo išli svi autobusom, svako ponese klopu, svi nose nešto, pa se tu peva, pričaju se vicevi. Sad ovo se sve svodi na Internet i telefon. Ja sam od malih ruku pevala, imala sam neki plastični bokal, i čim mama napuni bokal ja uzmem i prospem vodu jer se meni činilo da glas meni menja boju kad je bokal prazan, on odzvanja kao da imaš mikrofon. Prvo sam se pojavila na takmičenju amatera pevača. Pevala sam na Ibarskoj magistrali, to je kao da sad pevaš na splavu. Za vikend su dolazile zvezde. Nema ko nije bio. Ja sam celu estradu upoznala na Ibarskoj magistrali. Ja sam pevala svaki dan, a oni su gostovali vikendom. Ja sam pevala tamo kao radni pevač", rekla je Goca.

"Bila sam zaljubljena u kompozitora Radeta Vučkovića. On je meni bio momak i tata i mama, ja sam u njemu videla sve. Provela sam lep period odrastanja sa njim, sve lepe stvari sam naučila od njega. Naša ćerka Jelena liči na njega, ali ima nešto moje. Ima nešto što privlači muškarce. Kad sam saznala da sam trudna sa njom, ja sam svaki dan bila kod Jašara i Sneže. Mi smo stanovali kod gazda Bore, po tim garsonjerama su uvek stanovali pevači. Kad se oslobodila garsonjera, ja sam prešla u tu. Meni Rade nije branio da pevam, bio je izuzertan, smetalo mi je što je bio boem. On kad dođe kući on dovede društvo, svega i svačega. Ja njega tek sada razumem. On ne bi imao inspiraciju da nije bio takav. Posle 5 godina sam otišla od njega.", rekla je ona.

foto: Kurir

GLEDAJTE UŽIVO KURIR TELEVIZIJU

Kurir.rs/M.M.

Kurir