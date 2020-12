MENE JE ČUO MIRKO KODIĆ: Ceca u Sceniranju ispričala kako je snimila PRVI ALBUM! Karijeru nisam započela ispod ŠATORA!

Svetlana Ceca Ražnatović otkrila je kako je započela njena karijera.

Pevačica je u "Sceniranju" na Kuri televiziji opisala kako je došla u Beograd i snimila svoj prvi album.

"Nisam karijeru započela ispod šatora, ja sam sa 10 godina počela da pevam, pevala sam svadbe, rođendane, ispraćaje. Bila sam čudo od deteta, pa smo otišli u Sutomore na odmor, a poslednji dan smo otišli na večeru gde je bio bend uživo. Tada su pitali da li jedna mala može nešto da otpeva. Gledali su ko je "koleginica", a ja sam imala tada 11 godina. Čovek je pitao: Ovo dete? Da li se šalite sa mnom? Već je bio fajront, razišli su se gosti, ja zapevam pesmu Nade Obrić i odjednom masovno se ljudi vraćaju u baštu i kreću aplauzi. Tada je šef zamolio moje roditelje da produže ostanak, da dobijem angažman, a ja sam tada već bila profesionalac. Ja sam kukala da ostanemo, jer je meni to značilo. Nadala sam se da će me ćuti neko od bitnih ljudi, urednici i muzički producenti bili su jako rigorozni", rekla je Ceca, pa dodala:

"Mene je čuo Mirko Kodić, koji je imao vikendicu na moru. Sedela sam sa drugaricom i on je došao i rekao: "Kada nastupa ta mala, svi mi pričaju da je strašan talenat?" Ta prijateljica kaže da je to ta mala, a on pita: "To dete?" On je došao i kada sam otpevala prvi blok upoznao je moje roditelje koji su me svuda pratili. To je bio kraj 1987. godine i sećam se da se javljam na telefon, Mirko se javio. Stalo srce! Ja zovem tatu, a on govori: "Dobro, dobro" i to mi traje kao večnost. On je pokupio ekipu muzičkih urednika, posle su odlučivali da li mogu da snimim album, bila sam maloletna, tada se vodilo računa o svemu. Prošla sam taj krug, pevala sam Vidu Pavlović, Vesnu Zmijanac i Draganu Mirković. Nisu verovali da imam tako malo godina, uvek sam imala taj triler, boju glasa, nisam imala glas kao dete. Pred doček Nove godine 1988. stekla sam pravo, čekao me album i tako nastaje "Cvetak, zanovetak"."

