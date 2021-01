TOZOVAC ISKRENO O VENČANJU: Uradili smo to u stanu, razlog nije ništa MATERIJALNO! A evo šta je rekao o svojoj PRVOJ ŽENI!

Pevač Predrag Živković Tozovac (84) je ljubav sa Emilijom Mimom posle 40 godina krunisao brakom. Čuveni Tozovac sada otkriva kako je došao na ideju da prve dane 2021. godine započne u bračnom statusu.

foto: Zorana Jevtić

- Nema to veze sa godinama. Bio sam oženjen kao mlad čovek, sa dvadeset godina. Brak tada nije uspeo. Živim sa Emilijom, koju najlepše volim četrdeset godina. Imao sam jednostavno želju da krunišem jedno zajedničko vreme života u ljubav. To je jedini razlog – priča Tozovac, kojem je krivo što nije uspeo da napravi pravu srpsku svadbu, zbog pandemije koja vlada u celom svetu.

Ipak, uspeo je da u krugu najbližih članova porodice i prijatelja obeleži ovaj bitan dan u njegovom životu, posebno jer je u 84. godini odlučio da drugi put stane na ludi kamen.

- Bilo je veselo. Veoma emotivno za mene, radovao sam se tome. Ali ova drugarica korona nije nikome prijatelj, ni nama. Zato smo to uradili najinitmnije, u stanu. Došao je matičar, zajedno sa kumovima, i to je to. Ljubav je u pitanju - kaže pevač koji je već šezdeset godina prisutan na javnoj sceni, te ističe da razlog venčanja sa Emilijom nije imovinske prirode, već iz potpuno drugog razloga.

foto: ATA images, Instagram

- Ne krijem to. Nema nikakvog materijalnog razloga zbog kog smo to učinili. Osećam se ispunjeno. Kada bih birao ponovo, sve bih isto izabarao. Za mene je ovo bio veoma lep potez - ističe Tozovac.

Inače, kako nam je otkrio, kada je imao svega dvadeset godina venčao se prvi put u životu, ali taj brak nije potrajao dugo.

- Ne znam o toj ženi ništa, živi sa porodicom u Americi. Bio sam veoma mlad, tada sam imao svega d

dina i bio sam na početku karijere. Međutim, rastali smo se posle nekoliko godina, danas nemam kontakt sa njom - kaže Predrag.

foto: Zorana Jevtić

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/Blic/M.M.

Kurir